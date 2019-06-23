Политика
Грузия начала искать замену российским туристамРИА Новости 11:20
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами. Так, в фейсбуке на странице грузинской дипмисии в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол
Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру
Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Калининградской области половина выпускников получили более 80 баллов по ЕГЭ по английскому языку
В регионе половина выпускников, сдававших единый государственный экзамен по английскому языку, получили более 80 баллов.
Обновлено в 10:52
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Гаджеты
Apple может представить три новых iPhone в этом году
Компания Apple может представить три новых модели iPhone в этом году.
Обновлено в 04:50
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика
Президент Грузии испугалась ухода российских туристов
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок
В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%
Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Спорт
Российские гимнастки стали третьими в многоборье на ЕИ-2019
Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзу в групповом многоборье на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:33
Автоспорт
«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку
Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
Футбол
Крицюк рассказал о состоянии Классона
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Наука
Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией
На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Экономика
«Русснефть» увеличит дивиденды в 2,5 раза
«Русснефть» планирует в ближайшие три года увеличить дивидендные выплаты в 2,5 раза – до $100 млн в год, рассказал акционерам на годовом собрании основной владелец компании Михаил Гуцериев.
Обновлено 21 июня в 06:54
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Общество
На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
Обновлено в 11:53
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Финансы
ЦБ на 21 июня понизил курс доллара до 63,39 рубля
Банк России установил на 21 июня официальный курс доллара на уровне 63,3877 рубля, что на 59 копеек ниже предыдущего показателя.
Обновлено 20 июня в 05:39