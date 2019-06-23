Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристамLenta.ru 10:45

Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию. Она уверена, что обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население.
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Грузия бросилась искать замену российским туристам

РИА Новости11:20

Грузия начала зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с РФ

Известия11:11

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Lenta.ru10:45

Посольства Грузии зазывают туристов после приостановки авиасообщения с РФ

Московский Комсомолец10:36

Посольства Грузии начали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с РФ

ТАСС08:38

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Взгляд.ру05:06

Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам

Газета.Ru06:03
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Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Происшествия

При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек

В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Политика

Жители Стамбула заново выбирают мэра

Жителям города предстоит выбрать одного из более чем двадцати кандидатов.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Обновлено в 08:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Общество

Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Спорт

Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.
Обновлено в 08:42
Политика

Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Обновлено вчера в 17:04
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди

Обновлено в 09:02
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Обновлено в 11:21
Авто

Обзор Geely FY11 2019 — технические характеристики

Обновлено в 08:30
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Авто

В сети представили рендер среднемоторного Dodge Viper

На рендерах, представленных дизайнером, силовая установка была расположена за спинками сидений.
Обновлено в 10:54
Политика

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Авто

Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Общество

На следующей неделе жара уйдет из Центральной России

Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
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