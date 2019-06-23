Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристамLenta.ru 10:45
Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию. Она уверена, что обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Экономика
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Обзор Geely FY11 2019 — технические характеристики
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