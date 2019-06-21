Политика
Грузия может потерять российских туристов и инвестицииГазета.Ru 21 июня в 14:53
Обстановка между Россией и Грузией на фоне протестов в Тбилиси накаляется. Из-за этого Грузия может потерять российских туристов, инвестиции в курортную недвижимость и энергетическую отрасль.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
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На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе
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Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
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Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Шоу-бизнес
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Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.
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Армия и оружие
Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца
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К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей.
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