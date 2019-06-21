Грузия может потерять российских туристов и инвестицииГазета.Ru 21 июня в 14:53

Обстановка между Россией и Грузией на фоне протестов в Тбилиси накаляется. Из-за этого Грузия может потерять российских туристов, инвестиции в курортную недвижимость и энергетическую отрасль.

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

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