Политика

Грузия может потерять российских туристов и инвестицииГазета.Ru 21 июня в 14:53

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Обстановка между Россией и Грузией на фоне протестов в Тбилиси накаляется. Из-за этого Грузия может потерять российских туристов, инвестиции в курортную недвижимость и энергетическую отрасль.
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Царьград06:52

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Газета.Ru21 июня в 14:53
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