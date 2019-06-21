Экономика
Грузия может потерять российских туристов и инвестицииГазета.Ru 21 июня в 14:53
Обстановка между Россией и Грузией на фоне протестов в Тбилиси накаляется. Из-за этого Грузия может потерять российских туристов, инвестиции в курортную недвижимость и энергетическую отрасль.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
Обновлено вчера в 15:52
Космос
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На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
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Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
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Обновлено в 12:01
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ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
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Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
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Обновлено в 17:36
Общество
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Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
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Aliexpress открылся российским продавцам
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Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
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Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
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Общество
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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол
Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке Африки
Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Футбол
Правозащитник предлагает лишить гражданства России игроков, которые приняли участие в антироссийской акции
Известный правозащитник Павел Пятницкий отреагировал на скандал с антироссийской акцией грузинских команд.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
Обновлено в 05:06
Экономика
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Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
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Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А
Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил не переходить в «Бока Хуниорс» или один из клубов МЛС, поскольку хочет продолжить выступления в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:10