Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕLenta.ru вчера в 07:44

Инициатором обжалования восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Грузии Нино Гогадзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ

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