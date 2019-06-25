Политика

Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕLenta.ru вчера в 07:44

Инициатором обжалования восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Грузии Нино Гогадзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПАСЕ не собирается никаким образом ограничивать полномочия российской делегации

Новостной фронт04:44

Пока вы не уснули: Грузия и Украина объединились против России

Рамблервчера в 12:39

Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 07:44

Украина объединилась с Грузией в попытке оставить Россию без полномочий в ПАСЕ

Российский Диалогвчера в 06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Авто

Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье

В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
Обновлено в 23:20
Здоровье

Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.
Обновлено в 14:35
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обновлено в 21:49
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 12:06
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой

Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено в 23:02
Футбол

Гвардиола заявил о своем намерении вернуться в «Барселону»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о своем желании вернуться в футбольный клуб «Барселона».
Обновлено в 17:10
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 17:49
Общество

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 23:33
Интернет

Mozilla представила инструмент для обмана рекламных алгоритмов

Компания Mozilla разработалаинструмент Track THIS, которыйпозволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя.
Обновлено в 22:59
Кино

Умер актер из сериала «Сверхъестественное»

Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное