Политика
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕLenta.ru вчера в 07:44
Инициатором обжалования восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Грузии Нино Гогадзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
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Украина объединилась с Грузией в попытке оставить Россию без полномочий в ПАСЕ
Российский Диалогвчера в 06:55
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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
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Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
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Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой
Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено в 23:02
Футбол
Гвардиола заявил о своем намерении вернуться в «Барселону»
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о своем желании вернуться в футбольный клуб «Барселона».
Обновлено в 17:10
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
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Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки
Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 17:49
Интернет
Mozilla представила инструмент для обмана рекламных алгоритмов
Компания Mozilla разработалаинструмент Track THIS, которыйпозволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя.
Обновлено в 22:59
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49