Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянамГазета.Ru 06:03
Аналогичное сообщении разметило посольство страны в Дании. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
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Посольства Грузии начали активно зазывать туристов на фоне приостановки авиасообщения с Россией
Парламентская газета08:50
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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