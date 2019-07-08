с чего всё началось

Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала. Такое решение принял орган самоуправления телеканала.

Политика Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.

Футбол В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».

Экономика Хорватия начала вступление в зону евро Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.

Политика В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».

Политика Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.

Происшествия Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Политика Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.

Политика Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество Названы регионы России с самыми высокими доходами населения Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Происшествия На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.

Происшествия Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату.

Футбол Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом» В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Грузинские священники потребовали очистить центр Тбилиси от протестующих Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.

Политика Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Общество В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.

Экономика Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.

Экономика Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.