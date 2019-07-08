Политика
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работыРИА Новости 11:44
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала. Такое решение принял орган самоуправления телеканала.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.РБК11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Политика
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
БГ и Макаревич спели в поддержку «Нового величия»
Обновлено в 10:22
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату
В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату.
Обновлено в 05:06
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Грузинские священники потребовали очистить центр Тбилиси от протестующих
Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.
Обновлено в 04:46
Политика
Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии
Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт
В метро Вены приступили к ароматизации вагонов
Система кондиционирования вагонов венского метро помимо поддержания определенного температурного режима с июля стала еще и освежать воздух - в нее теперь подаются несколько душистых ароматов.
Обновлено в 14:40