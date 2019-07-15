Футбол
Грузинского футболиста освистали в МосквеГазета.Ru 14:59
|18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
|35′
Эдер
Александр Коломейцев
|58′
Алексей Миранчук
|66′
|66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
|76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
|81′
|82′
Виталий Денисов
|88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
|90′+2′
|90′+2′
Евгений Марков
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
94
Рыбчинский
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
11
Миранчук
18
Коломейцев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
29
Денисов
69
Степанов
10
Коновалов
99
Закиров
21
Кварацхелия
20
Марков
6
Башкиров
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
В матче первого тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" вингера казанского клуба Хвичу Кварацхелию освистали трибуны, сообщает "Матч ТВ". До этого лета 18-летний футболист официально принадлежал грузинскому клубу "Рустави", однако был отдан в аренду московскому "Локомотиву".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Общество
Летят «Журавли», бьют рекорды «Чижики»
Белорусы перенимают у Северной столицы опыт в образовании и здравоохранении, а минские архитекторы проектируют жилые кварталы в городе на Неве.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Интернет
Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365
Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Политика
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко
Обновлено в 16:25
Политика
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Наука
Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов
Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Общество
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.
Обновлено в 18:23
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Наши парни были просто в шоке от арбитра»
Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Насолим всем: йодированный элемент появится в составе всех продуктов
К 2022 году производители всех продуктов будут обязаны использовать в составе своих пищевых товаров использовать этот элемент.
Обновлено в 17:46