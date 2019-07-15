Футбол

Грузинского футболиста освистали в МосквеГазета.Ru 14:59

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
В матче первого тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Рубином" вингера казанского клуба Хвичу Кварацхелию освистали трибуны, сообщает "Матч ТВ". До этого лета 18-летний футболист официально принадлежал грузинскому клубу "Рустави", однако был отдан в аренду московскому "Локомотиву".
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