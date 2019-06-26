Грузинское вино может исчезнуть с полок магазинов РФВести.Финанс 06:33

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.

с чего всё началось

Поставки вина из Грузии в РФ уже оказывались под запретом: с 2006 по 2013 год. До этого республика поставляла в Россию 70% своей продукцией. После введения эмбарго грузинские виноделы пытались диверсифицировать поставки за счет стран ЕС, однако основным рынком сбыта так и остались страны СНГ.

Грузинское вино может исчезнуть с полок магазинов РФ

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