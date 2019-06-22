Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в РоссиюRT на русском 10:38
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.
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Политика
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Россияне массово сдают билеты в Грузию
Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны.
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Происшествия
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Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
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В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
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Авто
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Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 07:20
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Автоспорт
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В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
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«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
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Путин не планирует отдавать Курилы
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США показали карту маршрута сбитого Ираном беспилотника
Обновлено вчера в 01:29