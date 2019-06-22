Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в РоссиюRT на русском 10:38

с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

Происшествия Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.

Армия и оружие МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию.

Политика Россияне массово сдают билеты в Грузию Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.

Футбол Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.

Происшествия В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Космос Космическая корова может быть странной сверхновой Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.

Общество В Петербурге продают малыша леопарда «Продам очень редкого игривого и доброго малыша», – говорится в описании.

Происшествия В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Авто В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

Авто Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.