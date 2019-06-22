Политика

Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в РоссиюRT на русском 10:38

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. В российском кабмине в связи с этим рекомендовали россиянам вернуться из Грузии до указанной даты.
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 Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
ТАСС10:18

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Минтранс назвал дату запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию

РБК10:57

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

ТАСС10:51

Россия полностью прерывает авиасообщение с Грузией

Эхо Москвы11:01

ВАЖНО: Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию, — Минтранс

Rusvesna.su10:33

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

РИА Новости10:28

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратят

Дождь10:27

Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию

RT на русском10:38
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Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
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Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию.
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Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум

В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
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Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
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В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой

ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.
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Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
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Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

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Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

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Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
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В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
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В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
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Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

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Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
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Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции

В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
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«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается

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Путин не планирует отдавать Курилы

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Армия и оружие

США показали карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

Обновлено вчера в 01:29
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