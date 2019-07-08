Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долговLenta.ru 03:16
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Александр Волков в эфире телеканала «Россия 24».
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Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.
— Александр Волков, российский боец без правилRT на русском 03:16
с чего всё началось
Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков, запрет будет действовать, пока не погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию.Телеканал 360°03:15
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