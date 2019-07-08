с чего всё началось

Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Александр Волков в эфире телеканала «Россия 24».

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

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