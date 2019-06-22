Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в странуЭхо Москвы 22 июня в 13:01

с чего всё началось

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну. В Минтрансе это объяснили заботой о безопасности, а также долгами авиаперевозчиком за аэронавигацию.

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

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