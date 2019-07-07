Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru 16:01

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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Грузинский телеведущий начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Гендиректор канала извиняться отказался

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Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

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Главный оппозиционный канал Гpузии адpесовал Путину нецензуpную бpань

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Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

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Телеканал «Рустави 2» отказался извиняться за мат ведущего в адрес Путина

Говорит Москва15:49

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолец16:31

«Рустави-2» заявляет о цензуре из-за реакции премьера на брань в адрес Путина

Газета.Ru16:09
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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
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Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Технологии

«ГудНет» объединяется с «Ростелекомом» в Благовещенске

В Благовещенске перевод на собственную цифровую платформу абонентов «ГудНет» начал «Ростелеком».
Обновлено в 21:21
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Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено в 09:16
Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:23
Общество

В Белфасте вышивают гобелен по мотивам «Игры престолов»

Команда волонтеров из музея Ольстера в Белфасте (столица Северной Ирландии) завершают работу над гобеленом по мотивам сериала "Игра престолов", сообщает The Guardian.
Обновлено в 21:35
Политика

Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:50
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено в 07:09
Авто

Наклейки для проезда по платным трассам начнут выдавать уже в сентябре этого года

Выдавать RFI-метки хотели еще прошлой зимой, но процесс был отложен. Теперь известно, что все запустится уже в сентябре.
Обновлено в 10:27
Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

Обновлено в 18:00
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Турции произошел взрыв на азотном заводе

На азотном заводе, расположенном на западе Турции (в провинции Кютахья), произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 14:52
Общество

ЮНЕСКО включила памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия

Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обновлено в 03:55
Общество

В Абакане отходами ТЭЦ заинтересовалось руководство Парка культуры

В Хакасии прорабатывается идея использования золошлаковых отходов Абаканской ТЭЦ в парковом Хозяйстве.
Обновлено в 21:39
Политика

Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

Обновлено в 15:12
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Обновлено в 12:53
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено в 15:26
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.
Обновлено в 06:11
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
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Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

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Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
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Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Защитники неба уверенно смотрят в будущее

За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
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Армия и оружие

Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана

Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из автобусов до заполнены вещами: коврами, матрасами, сумками с одеждой, мебелью.
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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