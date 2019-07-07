Политика
Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru 16:01
Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика
Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании
Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Спартак» по-прежнему намерен приобрести Хаджи
Обновлено в 08:19
Общество
Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы
Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.
Обновлено в 19:48
Общество
Чистому небу рисуют новые перспективы
«Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.
Обновлено в 17:00
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Технологии
5 шагов по успешному внедрению инноваций
Примерно 38% компаний, согласно опросу Oracle, не справляются с инновациями из-за существования большого количества проектов.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Здоровье
«ЕОФ – это саммит БРИКС только в области медицины»
Отдельным мероприятием стал бизнес-форум "Факторы роста медицинского рынка", который впервые в этом году в рамках ЕОФ, что вывело мероприятие на новый содержательный уровень.
Обновлено в 19:56
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Политика
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Здоровье
В России увеличилось число регионов с ВИЧ-эпидемией
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадим Покровский считает, что ВИЧ будет распространяться по России всё больше и больше, и наступит момент, когда ВИЧ-больных станет больше, чем умерших от ВИЧ.
Обновлено в 11:00