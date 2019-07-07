Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru 16:01

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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Грузинский телеведущий начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Гендиректор канала извиняться отказался

URA.Ru15:59

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолец16:31

Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

News.ru16:10

Главный оппозиционный канал Гpузии адpесовал Путину нецензуpную бpань

REGNUM16:13

Телеканал «Рустави 2» отказался извиняться за мат ведущего в адрес Путина

Говорит Москва15:49

Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

RT на русском15:46

Коллеги нахамившего Путину ведущего «Рустави-2» осудили его за брань

Газета.Ru15:48
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Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Обновлено в 13:11
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»

Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено 05 июля в 07:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика

Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Спартак» по-прежнему намерен приобрести Хаджи

Обновлено в 08:19
Общество

Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы

Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.
Обновлено в 19:48
Космос

Телескопы НАСА выявили атмосферу странной гибридной экзопланеты

Обновлено в 12:28
Общество

Чистому небу рисуют новые перспективы

«Ростелеком» может инвестировать в проект ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет.
Обновлено в 17:00
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Технологии

5 шагов по успешному внедрению инноваций

Примерно 38% компаний, согласно опросу Oracle, не справляются с инновациями из-за существования большого количества проектов.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Здоровье

«ЕОФ – это саммит БРИКС только в области медицины»

Отдельным мероприятием стал бизнес-форум "Факторы роста медицинского рынка", который впервые в этом году в рамках ЕОФ, что вывело мероприятие на новый содержательный уровень.
Обновлено в 19:56
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Политика

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Общество

Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов

По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 13:42
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Здоровье

В России увеличилось число регионов с ВИЧ-эпидемией

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадим Покровский считает, что ВИЧ будет распространяться по России всё больше и больше, и наступит момент, когда ВИЧ-больных станет больше, чем умерших от ВИЧ.
Обновлено в 11:00
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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