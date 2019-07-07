Политика
Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru вчера в 16:01
Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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