Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина

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