Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru вчера в 16:01

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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Грузинский телеведущий начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Гендиректор канала извиняться отказался

URA.Ruвчера в 15:59

Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

RT на русскомвчера в 15:46

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

News.ruвчера в 16:10

Телеканал «Рустави 2» отказался извиняться за мат ведущего в адрес Путина

Говорит Москвавчера в 15:49

Директор грузинского канала «Рустави-2» извинился за мат в эфире, но заявил, что «Путин его заслуживает»

Snob.ruвчера в 18:52

Коллеги нахамившего Путину ведущего «Рустави-2» осудили его за брань

Газета.Ruвчера в 15:48
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Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Россия проведет телемост с Украиной

Россия и Украина планируют провести телемост. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Екатеринбурге консул Болгарии попал в ДТП у Главпочтамта

Обновлено в 00:22
Политика

Грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор Rustavi 2 Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России.
Обновлено в 00:52
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей

Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Часы за 1,5 млн рублей пропали у посетителя столичного кафе

В фитнес-клубе в Черемушках у женщины украли часы Rolex стоимостью 1,2 миллиона рублей.
Обновлено в 01:30
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала видео из Дебальцево

Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки, обыграв в финале команду из Перу.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Угольщики победили, а минеральный источник воды «Терсинка» уничтожен

Обновлено 06 июля в 21:00
Армия и оружие

В ВВС Индии опасаются, что «Рафалям» могут помешать индийские голуби

Обновлено вчера в 03:30
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию

Обновлено вчера в 11:50
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Театры

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Здоровье

В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией

Обновлено в 00:11
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ

Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Туск прокомментировал визит на Донбасс

После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Музыка

Григорий Лепс споет дуэтом со Стивеном Сигалом

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено 06 июля в 07:50
Футбол

Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено вчера в 15:05
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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