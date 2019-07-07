Политика

Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес ПутинаYA62.ru вчера в 16:01

Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
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Грузинский телеведущий начал эфир с нецензурной брани в адрес Путина. Гендиректор канала извиняться отказался

URA.Ruвчера в 15:59

Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

RT на русскомвчера в 15:46

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Главный оппозиционный канал Гpузии адpесовал Путину нецензуpную бpань

REGNUMвчера в 16:13

Телеканал «Рустави 2» отказался извиняться за мат ведущего в адрес Путина

Говорит Москвавчера в 15:49

Директор грузинского канала «Рустави-2» извинился за мат в эфире, но заявил, что «Путин его заслуживает»

Snob.ruвчера в 18:52

Коллеги нахамившего Путину ведущего «Рустави-2» осудили его за брань

Газета.Ruвчера в 15:48
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Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:20
Кино

В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края

Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 гг. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 14:24
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Американского миллиардера арестовали по подозрению в торговле людьми

Обновлено вчера в 02:55
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено вчера в 01:45
Общество

Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области

Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые мешают нам похудеть

Часто мечтающие о стройной фигуре волгоградцы отказываются от большого количества продуктов, забывая при этом про неочевидные, которые на самом деле мешают сбрасывать вес.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
ЖКХ

В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения

Обновлено вчера в 22:44
Баскетбол

«Бруклин» объявил о подписании Кайри Ирвинга

Обновлено вчера в 12:56
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Космос

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 11:37
Наука

Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни

Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено 05 июля в 05:16
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Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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