Политика

Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира ПутинаDiscover24 вчера в 18:35

Последний выпуск начался с оскорблений Георгия, направленных в адрес президента России Владимира Путина. Фамильярно обратившись к российскому лидеру, назвав его «Вовочкой», Георгий тут же принялся нецензурно выражаться и всячески оскорблять Путина.
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Чего хотел добиться грузинский телеведущий, оскорбляя Путина?

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Царьград01:18

Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира Путина

Discover24вчера в 18:35
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Политика

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Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID.
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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
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«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
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Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»

Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
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Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
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Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
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Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте

Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
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В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
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Евкуров назначен замминистра обороны

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В Тбилиси начались столкновения между митингующими

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Грузинская частная телекомпания. Основана в г. Рустави, сейчас вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке.
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