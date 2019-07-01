Политика

Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира ПутинаDiscover24 вчера в 18:35

Последний выпуск начался с оскорблений Георгия, направленных в адрес президента России Владимира Путина. Фамильярно обратившись к российскому лидеру, назвав его «Вовочкой», Георгий тут же принялся нецензурно выражаться и всячески оскорблять Путина.
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Чего хотел добиться грузинский телеведущий, оскорбляя Путина?

URA.Ru07:57

Соловьёв ответил оскорбившему Путина грузинскому телеведущему

News.ru08:07

Соловьев заявил о личном бойкоте Грузии после глумления Габунии над родителями Путина

Царьград01:18

Соловьёв: «Грузинские вина? Нет, не слышал о таких»

Аргументы недели06:34

Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира Путина

Discover24вчера в 18:35
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика

Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Политика

Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано проинформировал, что Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.
Обновлено в 12:30
Политика

В Тбилиси начались столкновения участников двух акций

По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Энергетика

Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти

Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Обновлено в 11:18
Авто

Jeep в июне увеличил продажи в России на 32%

Несмотря на общий спад автомобильного рынка в России (-7%) продажи Jeep выросли на 32% в июне и составили 154 машины.
Обновлено в 05:43
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика

Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко

"Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука получила 13,7%. Следом идет "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,5%.
Обновлено в 11:32
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Спорт

Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Политика

Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика

«Мразь и подонок»: Кадыров об оскорбившем Путина журналисте «Рустави-2»

Обновлено в 13:18
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Георгий Валерьевич Габуния
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Рустави 2
Телеканал
Грузинская частная телекомпания. Основана в г. Рустави, сейчас вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке.
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