Политика

Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира ПутинаDiscover24 вчера в 18:35

На грузинском телеканале «Рустави 2» регулярно в эфир выходит телепередача «P.S.», которую ведёт Георгий Габуния. Последний выпуск начался с оскорблений Георгия, направленных в адрес президента России Владимира Путина.
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Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
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Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
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Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
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