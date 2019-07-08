Политика
Грузинский телеведущий нецензурно оскорбил Владимира ПутинаDiscover24 вчера в 18:35
На грузинском телеканале «Рустави 2» регулярно в эфир выходит телепередача «P.S.», которую ведёт Георгий Габуния. Последний выпуск начался с оскорблений Георгия, направленных в адрес президента России Владимира Путина.
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Грузинский ведущий Габуния нагло выругался в адрес Путина на ТВ: известна реакция Тбилиси
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