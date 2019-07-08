Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес ПутинаВедомости вчера в 20:34
Грузинский телеканал «Рустави-2» прервал вещание, сообщается на его сайте. Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина. На сотрудников телеканала были совершены нападения, говорится в сообщении.
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Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.
— Ника Гварамия, грузинский юристИзвестия 01:36
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Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
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