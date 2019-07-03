Футбол
Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией РоссииГазета.Ru 01:56
Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com. Спортсмен назвал это антироссийским жестом.
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