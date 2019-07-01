Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»News.ru 11:28
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив». Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», у 18-летнего игрока истекло арендное соглашение с клубом 30 июня.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Обновлено в 11:49
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество
Московский зоопарк запускает трансляцию из вольера больших панд
Онлайн-трансляция с 1 июля начинается из вольеров больших панд, которых в конце апреля из Китая привезли в Московский зоопарк.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Хоккей
Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
Обновлено в 13:25
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
У новых Android появится аналог AirDrop
Новый сервис станет аналогом AirDrop от Apple, а назвали его Fast Share и через него можно будет предавать информацию без подключения к интернету.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение
Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Энергетика
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».
Обновлено в 10:19
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32