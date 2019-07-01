Футбол

Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»News.ru 11:28

Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив». Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», у 18-летнего игрока истекло арендное соглашение с клубом 30 июня.
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