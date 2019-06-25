Экономика

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимумаВести.Ru 10:21

Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты. Он достиг минимальной отметки за всю историю существования грузинских денег, составив 2,82 лари за доллар.
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Курс грузинского лари упал до исторического минимума

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