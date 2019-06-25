Грузинский лари упал до рекордного исторического минимумаВести.Ru 10:21

Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты. Он достиг минимальной отметки за всю историю существования грузинских денег, составив 2,82 лари за доллар.

Авто Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга Как сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Тwіттеr, самой популярной машиной эконом-класса в московском каршеринге оказался Volkswagen Polo.

Театры Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Как сообщает РИА "Новости", этот факт открывает возможность для возвращения России — Москву пригласили для участия в июньской сессии.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Футбол Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

Происшествия Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.

Политика Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.

Армия и оружие Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы "В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.

Происшествия В Испании задержан серийный грабитель-отравитель В Мадриде полиция Испании задержала грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал своим жертвам в напитки скополамин – опасное наркотическое вещество, которое лишает человека способности к адекватному восприятию происходящего, сообщает Национальная полиция.

Интернет Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.

Политика Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».

Культура Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Политика Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.

Политика Тимошенко заявила о конце «нормандского формата» Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.