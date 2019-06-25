Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимумаРБК 09:22

Во вторник Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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В Министерстве экономики Грузии оценили ситуацию с курсом лари

RT на русском10:40

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

РИА Новости10:45

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Известия10:25

Нацбанк Грузии снизил курс лари до исторического минимума

Коммерсантъ09:55

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

ТАСС09:39

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

РБК09:22

Нацбанк Грузии снизил курс грузинского лари до исторического минимума

Эхо Москвы10:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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