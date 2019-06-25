Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимумаРБК 09:22
Во вторник Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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