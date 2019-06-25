Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости вчера в 11:54
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.
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