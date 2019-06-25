Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости 11:54
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.
Читать в источнике
Оценить359
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен
Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Спорт
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 13:46
Авто
Появились первые изображения обновленного Skoda Kodiaq
На прошлой неделе Skoda приступила к тестам обновленного кроссовера Kodiaq – тестовый прототип новинки оперативно засняли фотошпионы.
Обновлено в 12:38
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензин
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено в 04:04
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Футбол
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.
Обновлено в 16:02
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Предатель вполне понимает, что он предатель»
Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем.
Обновлено в 10:39
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Число погибших при взрывах в Казахстане возросло
Обновлено в 08:34
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
Обновлено в 14:53
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Игры
Лучшие игры с E3 2019 стали номинантами Game Critics Awards
Не стала исключением и Е3 2019. Организаторы премии Game Critics Awards назвали лучшие игры, представленные на прошедшем мероприятии.
Обновлено в 15:32
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Экономика
Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики
Риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, заявил, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), глава ФРС Джером Пауэлл.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн
Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Обновлено в 16:35