Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости 11:54
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.
Читать в источнике
Оценить367
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Экономика
Китай временно приостановит импорт свинины из Канады
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено в 21:16
Общество
Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Экономика
Nissan могут оштрафовать почти на $23 млн за попустительство Карлосу Гону
Японская комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке изучает вопрос о том, чтобы наложить на автомобилестроительную корпорацию Nissan штраф в размере не менее 2,4 млрд иен (около $22,4 млн) в наказание за то, что компания попустительствовала финансовым махинациям ее бывшего руководителя Карлоса Гона.
Обновлено в 22:07
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено в 18:46
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
Обновлено в 23:06
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Пьяный пилот провел 6 часов вверх ногами в камине
Пилот военно-морского флота Великобритании залез в дымоход, где пробыл шесть часов вверх ногами, пока его не вызволили спасатели.
Обновлено в 16:43
Общество
Еще одна пензенская выпускница получила 100 баллов на ЕГЭ
В пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что одна девушка из 2 682 участников экзамена набрала 100 баллов.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник
По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено в 22:47
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Кино
Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»
Обновлено в 14:34
Хоккей
Тарасенко перенес операцию на колене
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес артроскопию левого коленного сустава, сообщает официальный сайт НХЛ Отметим, хоккеист будет обследован повторно через 4 недели.
Обновлено в 21:21
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:23
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Ливни привели к наводнениям и оползням.
Обновлено в 22:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22