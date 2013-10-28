Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости 11:54

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.

Армия и оружие Военные ДНР сбили украинский беспилотник По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Общество Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Происшествия Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.

Здоровье Более 80 тысяч пациентов проходят лечение в столичной больнице № 67 В городской клинической больнице № 67 имени Леонида Ворохобова ежегодно проходят лечение свыше 80 тысяч человек.

Авто Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».

Экономика Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.