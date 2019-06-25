Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости вчера в 11:54

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.
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Курс грузинского лари упал до исторического минимума

РИА Новостивчера в 10:45

Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 12:03

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Газета.Ruвчера в 11:50

Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Российская газетавчера в 10:26

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Коммерсантъвчера в 18:06

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

ТАССвчера в 09:39

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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