Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимумаТАСС 09:39
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1. Это минимум за всю историю существования грузинских денег. Информация об обменном курсе опубликована на сайте регулятора.
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