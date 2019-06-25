Грузинский лари упал до исторического минимумаВедомости 11:54

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. По биржевым данным, на 17.20 мск курс грузинской валюты составлял 2,8 лари к доллару.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Происшествия В Москве задержан грабитель, травивший прохожих газировкой Сотрудники правоохранительных органов задержали в Басманном районе Москвы мужчину, который грабил прохожих, опаивая их отравленными напитками.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Футбол Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов» Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.

Происшествия Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Политика Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии Путина Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего зама Инну Погребняк после того, как во время прямой линии Владимира Путина прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Происшествия Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

Здоровье В Петербурге не нашли ни одного пригодного для купания водоёма Сотрудники Роспотребнадзора не нашли в Петербурге ни одного водоёма, пригодного для купания.

Энергетика Правительство решило не сдерживать цены на бензин Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.

Общество Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.

Политика Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной.

Футбол В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита» На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон.