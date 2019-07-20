Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущегоГазета.Ru 07:46
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Версии и цели "Rustavi 2" >> Около двух недель назад телеканал "Рустави 2" оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.Sputnik Грузиявчера в 14:47
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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