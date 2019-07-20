Версии и цели "Rustavi 2" >> Около двух недель назад телеканал "Рустави 2" оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.

с чего всё началось

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