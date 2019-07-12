Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»Капитал страны 12:50
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
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