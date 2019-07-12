Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»РИА Новости 11:43
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал. Виноделы перекрыли дорогу у Гомборского перевала.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили
Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.
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Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
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Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
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В ДТП в Абхазии погибла россиянка
Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
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Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
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Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции
Обновлено в 09:50
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский назвал главную тему первого разговора с Путиным
Ранее 1 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о первом разговоре президентов. Инициатором диалога стала украинская сторона.
Обновлено вчера в 12:46
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Общество
Кировский депутат написал заявление за мем про него
Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак
В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Футбол
Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»
Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли
Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента
Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти
Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35