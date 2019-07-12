Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»РИА Новости 11:43

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал. Виноделы перекрыли дорогу у Гомборского перевала.
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Виноделы Грузии перекрыли перевал из-за заявления гендиректора «Рустави 2»

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
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