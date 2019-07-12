Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»РИА Новости 11:43

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал. Виноделы перекрыли дорогу у Гомборского перевала.
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Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью

Взгляд.ру11:20

Виноделы Грузии потребовали от главы «Рустави 2» извинений

Телеканал 360°12:00

От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Интерфакс09:42

Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2»

РБК10:58

Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора «Рустави 2» перекрыли трассу

Вести.Ru10:39

Виноделы Грузии провели митинг после высказываний гендиректора «Рустави 2» про вино

ТАСС09:49

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

РИА Новости11:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Самолёт ВВС США экстренно сел с горящим двигателем

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Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
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Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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Происшествия

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В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
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Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепропетровска из-за моста через Днепр

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Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
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Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
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Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
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Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Политика

Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии

В Кремле категорически отвергают предположения о якобы переговорах представителей России с представителями итальянской партии "Лига" о ее финансировании.
Обновлено в 12:08
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

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За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
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Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
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В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека

В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад.
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Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

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Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150

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Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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