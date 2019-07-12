Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»Российская газета вчера в 12:17
Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал. В руках перекрывших дорогу у Гомборского перевала митингующих были плакаты с надписью "Гварамия, уходи!"
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Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью
Взгляд.рувчера в 11:20
От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина
Интерфаксвчера в 09:42
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