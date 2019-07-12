Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»Российская газета вчера в 12:17

Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал. В руках перекрывших дорогу у Гомборского перевала митингующих были плакаты с надписью "Гварамия, уходи!"
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Виноделы Грузии проводят митинг у «Рустави 2» из-за высказываний гендиректора про вино

ТАССвчера в 13:09

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РИА Новостивчера в 16:07

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Вести.Ruвчера в 16:50

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РБКвчера в 10:58

От гендиректора «Рустави 2» потребовали извинений за оскорбление грузинского вина

Интерфаксвчера в 09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
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Svenska Dagbladet (Швеция): «Миллионы людей смогут избежать смерти» (Svenska Dagbladet)

Внизу в декабрьской темноте простирается Гётеборг.
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Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Транспорт

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В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
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Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

Обновлено вчера в 17:34
Политика

В США одобрены санкции против госдолга России

Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
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Появилось видео с места трагедии в Туве

Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
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Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей

Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
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Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
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Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
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Политика

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
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Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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