Политика
REGNUMГрузинские службы сбили беспилотник Южной Осетии на госгранице
Около 10:00 со стороны грузинского н.п. Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру был открыт ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Южной Осетии. Квадрокоптер был сбит и упал в районе прохождения линии госграницы.
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Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25
Музыка
Член жюри «Новой волны» объяснил мат Киркорова и слезы Лолиты
Член жюри, вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев объяснил причины таких происшествий.
Телеканал 360° 08:49
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Космос
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
РИА Новости вчера в 17:21
Общество
Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения
Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
Коммерсантъ 12:25
Гаджеты
Huawei объявила дату презентаций своих Mate 30 и Mate 30 Pro
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию своих смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
Народные новости 18:13
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Кино
На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском
На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
Культуромания 08:11
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года.
Телепрограмма 14:45
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM 30 августа в 11:54
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Футбол
Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 09:14
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
РИА Новости вчера в 21:25