Политика

ИзвестияИзвестияГрузинские силовики сбили беспилотник пограничников Южной Осетии

Отмечается, что со стороны грузинского населенного пункта Коби по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения открыли огонь. Беспилотник был сбит и упал в районе линии госграницы Южной Осетии и Грузии.
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