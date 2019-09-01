Политика
ИзвестияГрузинские силовики сбили беспилотник пограничников Южной Осетии
Отмечается, что со стороны грузинского населенного пункта Коби по квадрокоптеру без какого-либо предупреждения открыли огонь. Беспилотник был сбит и упал в районе линии госграницы Южной Осетии и Грузии.
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Происшествия
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Life.ru 20:05
Политика
В Черногории сожалеют из-за отсутствия РФ на мероприятиях в Польше
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление из-за того, что Россию и Сербию не пригласили на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ 19:09
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Общество
В Москве завершилась несанкционированная акция протеста
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Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Футбол
Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 09:14
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Экономика
Поучительная история TARGET: специально для украинского премьера
Уже первые шаги Алексея Гончарука, нового премьер-министра Украины, показывают его как яростного либертарианца и добросовестного выпускника Института Аспена (Aspen Institute), основанного в США (Вашингтон, округ Колумбия) и финансируемого Корпорацией Карнеги, Фондами Рокфеллера, Форда и Гейтса.
REGNUM 14:13
Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Общество
Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве.
ТАСС 08:07
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Кино
Джуд Лоу оценил тезис Достоевского
Актер Джуд Лоу, который сыграл в сериале «Новый папа» понтифика, удивился вопросу о Достоевском.
Мойка78 19:55
Армия и оружие
Роскосмос дал старт производству мощнейших «царь-двигателей»
НПО «Энергомаш», подчиненное Роскосмосу, запускает серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Фонтанка.Ру 03:42
Футбол
Официально: Алекс Крал стал игроком «Спартака»
Матч ТВ 06:03
Общество
Известный каннибал стал поваром
Фишер, который во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур.
Lenta.ru 10:08
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04