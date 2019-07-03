Спорт

Грузинские регбисты отчислены из московской командыГазета.Ru 13:36

Появилась информация, что грузинские регбисты Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба "Слава", сообщает "Спорт-Экспресс". Причиной этого стало их поведение в матче Кубка России против "Кубани". После успешного действия московской команды спортсмены закрыли один глаз рукой.
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Московский клуб разорвал контракты с двумя грузинскими регбистами из-за антироссийского жеста

Sport24.ru12:59

Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест

Чемпионат13:31

Московский регбийный клуб «Слава» прекратил контракт с двумя грузинскими спортсменами

Эхо Москвы04:32

Президент «Славы»: «Контракты с Илуридзе и Бродзели не разорваны. Они по-прежнему в команде»

Sports.ru12:14

Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест

Взгляд.ру03:31

Президент российского клуба опроверг информацию об уходе грузинских регбистов

Sputnik Грузия05:13

СМИ: два грузинских регбиста отчислены из московской команды после антироссийского жеста

Спорт-Экспресс12:49
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Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 14:38
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

На острове Стромболи проснулся вулкан

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 07:01
Интернет

Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек

По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.
Обновлено в 06:30
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Появились данные о еще одном погибшем моряке

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Футбол

Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»

Обновлено в 11:31
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Здоровье

На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей

На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море

Обновлено в 13:58
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Авто

Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель

Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено в 13:56
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