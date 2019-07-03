Появилась информация, что грузинские регбисты Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба "Слава", сообщает "Спорт-Экспресс". Причиной этого стало их поведение в матче Кубка России против "Кубани". После успешного действия московской команды спортсмены закрыли один глаз рукой.

Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Renault представил новое поколение Captur Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Происшествия На острове Стромболи проснулся вулкан Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.

Шоу-бизнес После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.

Интернет Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.

Общество В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Происшествия Появились данные о еще одном погибшем моряке По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Здоровье На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.

Кино По «Гарри Поттеру» снимут сериал По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.

Армия и оружие В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.

Происшествия Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.