Спорт
Грузинские регбисты отчислены из московской командыГазета.Ru 13:36
Появилась информация, что грузинские регбисты Саба Илуридзе и Реваз Бродзели отчислены из московского клуба "Слава", сообщает "Спорт-Экспресс". Причиной этого стало их поведение в матче Кубка России против "Кубани". После успешного действия московской команды спортсмены закрыли один глаз рукой.
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Политика
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Обновлено в 13:07
Футбол
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Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
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Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
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Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Интернет
Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек
По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.
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Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Появились данные о еще одном погибшем моряке
По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
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Обновлено в 11:36
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
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Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Авто
Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель
Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56