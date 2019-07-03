Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жестВести.Ru вчера в 14:56

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков. В настоящий момент Реваз Бродзели и Саба Илуридзе вернулись в Грузию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мы нашли регбиста, которого выгоняют из России за жест в поддержку Грузии. Он очень сожалеет

Sports.ruвчера в 16:30

Московский клуб разорвал контракты с двоими грузинскими игроками

Советский спортвчера в 14:43

Грузинский регбист Бродзели назвал своё отстранение смешной реакцией России

Чемпионатвчера в 16:24

Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Грузинский регбист Бродзели: «Политической подоплёки не был, команда не хотела со мной расставаться»

Sport.ruвчера в 17:59

Президент российского клуба опроверг информацию об уходе грузинских регбистов

Sputnik Грузиявчера в 05:13

Московский регбийный клуб «Слава» прекратил контракт с двумя грузинскими спортсменами

Эхо Москвывчера в 04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Энергетика

Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефть

Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Происшествия

Лебедь забил собаку до смерти на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Религия

Священный синод РПЦ впервые пройдёт на Валааме

«В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль

«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Пенсионный налог может стать обязательным

Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие

Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко

Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков

В Сети появилось фото атомной подлодки проекта 09786 "Оренбург", носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, который известен как АС-31 "Лошарик", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:03
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Здоровье

Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

Обновлено вчера в 11:36
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено вчера в 06:40
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности женщин в России

Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено вчера в 04:09
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное