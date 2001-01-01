Политика

Грузинские посольства превратились в зазывалТелеканал 360° 10:01

Дипломатические представительства Грузии наперебой принялись в странах своего пребывания рекламировать Грузию как туристический объект. Стать зазывалами дипломатам пришлось после того, как президент России Владимир Путин запретил авиасообщение между странами.
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«Добро пожаловать к нам»: Грузинские дипломаты превратились в туристических зазывал - СМИ

Царьград10:46

Грузинские посольства превратились в зазывал

Телеканал 360°10:01
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Происшествия

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Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Политика

Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

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Обновлено вчера в 20:41
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Обновлено в 13:20
Здоровье

В Крыму врачи смогут защищаться от неадекватов с помощью спецсредств

Олефиренко заявил, что у каждого медика, который выезжает на вызов, будет с собой "как минимум, баллончик и шокер".
Обновлено в 13:54
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Общество

Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин

Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Политика

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Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море

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Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности

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Общество

Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах

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Обновлено в 05:03
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием

Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.
Обновлено вчера в 18:50
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
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Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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