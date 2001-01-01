Политика
Грузинские посольства превратились в зазывалТелеканал 360° 10:01
Дипломатические представительства Грузии наперебой принялись в странах своего пребывания рекламировать Грузию как туристический объект. Стать зазывалами дипломатам пришлось после того, как президент России Владимир Путин запретил авиасообщение между странами.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
Обновлено в 10:42
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Политика
Президент Грузии испугалась ухода российских туристов
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
В Крыму врачи смогут защищаться от неадекватов с помощью спецсредств
Олефиренко заявил, что у каждого медика, который выезжает на вызов, будет с собой "как минимум, баллончик и шокер".
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Общество
Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин
Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Общество
Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах
Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 05:03
Политика
Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием
Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.
Обновлено вчера в 18:50
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15