Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38

В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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В Грузии из-за отсутствия российских туристов начались акции протеста

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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