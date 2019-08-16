Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38
В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Происшествия
Появилось видео посадки самолета Airbus A321 в подмосковном поле
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Общество
В России утвердили список профессий, запрещенных для женщин
В перечень вошли профессии с тяжелыми или опасными условиями труда Глава Минтруда Максим Топилин утвердил список работ, на которых не могут работать женщины.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Стартовали российские продажи смартфона Xiaomi Mi A3
Xiaomi официально объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение РФ в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже РФ технологий.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Наука
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей, которые помогут раскрыть тайну эволюции, сообщает Pics Holder.
Обновлено 13 августа в 03:47
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер на базе Kia Rio
Компания Kia рассматривает вопрос о разработке нового полноценного кроссовера на основе модели Rio.
Обновлено в 03:01
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Общество
Рацион россиян за 40 лет выявил тенденцию к здоровому питанию
Специалисты Росстата рассказали, как изменился рацион россиян за 40 лет.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11