Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38
В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Авто
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Политика
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Кино
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Обновлено в 19:23
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Технологии
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Армия и оружие
В Польше предложили средство для «устрашения» России
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Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ
В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
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Общество
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Героем очередного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, у которого борцы с коррупцией нашли пентхаус в центре столицы на семь комнат.
Обновлено в 02:14
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Обновлено в 18:22
Кино
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Обновлено в 06:54
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Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Четвёртый для Rocket Lab за год запуск космического корабля должен вывести на околоземную орбиту сразу несколько спутников для разных компаний и организаций.
Обновлено в 13:19
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
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Политика
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В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
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Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36