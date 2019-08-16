Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38
В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Российская ОПГ отмыла крупнейшую сумму в истории Финляндии
В Финляндии предъявлены обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 миллионов евро российской организованной преступной группировки (ОПГ).
Обновлено в 12:01
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:40
Экономика
Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд
В результате состояния десяти богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Обновлено в 05:23