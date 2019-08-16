Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38

В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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