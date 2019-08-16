Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38
В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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Происшествия
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Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
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Происшествия
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У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
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Здоровье
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Обновлено вчера в 22:13
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Обновлено в 04:58
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
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Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
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Один из подписчиков захотел уточнить, является ли правдой слух о том, что Семенович «любит» и мужчин, и женщин.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
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Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать
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Общество
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн
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Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
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Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
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Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
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Армия и оружие
Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения
Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44