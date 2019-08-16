Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиянВести.Ru 08:38

В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста. Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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В Грузии из-за отсутствия российских туристов начались акции протеста

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
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Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».
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Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
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Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
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Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
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В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
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Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300, и готов презентовать его на следующей неделе.
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Электрички задерживаются на Курском направлении МЖД

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Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
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Минтруд значительно сократил список запрещенных для женщин профессий

Минтруд утвердил новый перечень запрещенных для них профессий, и он заметно сократился — сразу на 350 позиций.
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