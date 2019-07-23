Футбол

Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубкахSputnik Грузия 09:56

3 фото
В Лиге Европе уже на этой неделе, 25 июля, две грузинские команды проведут первые матчи второго раунда: "Динамо" в гостях сыграет с "Габалой", и это должен быть невероятно интересный матч, а "Чихура" на выезде попытается навязать борьбу "Абердину".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Санта-Колома» – «Астана»: смогут ли выиграть казахстанцы?

Все про Спорт ру10:18

Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубках

Sputnik Грузия09:56

БАТЭ, «Арарат» и «Астана» узнали возможных соперников в Лиге Европы

Спорт-Экспресс06:51

«Санта-Колома» — «Астана». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги Европы 23 июля 2019 года

LiveSport.ru00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина

На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, сообщил правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В центральной Португалии бушуют лесные пожары

Около 1800 пожарных вели борьбу за сдерживание пожаров в центральной Португалии.
Обновлено вчера в 14:31
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Шнуров обвинил Собчак в нечестности

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил телеведущую Ксению Собчак в использовании гострайтера, который якобы помогал журналистке в стихотворном баттле.
Обновлено 19 июля в 11:49
Политика

Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика

Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими

Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.
Обновлено в 08:26
Игры

Спустя шесть лет Beyond: Two Souls добралась до РС — игра уже доступна в Epic Games Store

Пока оба тайтла, как и «Детройт» чуть позже, на РС будут доступны только в Epic Games Store, но позже доберутся и до других площадок вроде Steam.
Обновлено в 10:35
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Общество

В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Авто

Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ

Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.
Обновлено в 06:22
Политика

Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест

Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 08:18
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Космос

Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей

Для хоккеистов КХЛ утвердили дресс-код

В соответствии с правками в регламенте КХЛ все хоккеисты с сезона-2019/20 должны соблюдать новые правила.
Обновлено в 07:44
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Гаджеты

Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2

Обновлено в 09:47
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Главное