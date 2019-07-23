Футбол
Грузинские клубы узнали потенциальных соперников в еврокубкахSputnik Грузия 09:56
В Лиге Европе уже на этой неделе, 25 июля, две грузинские команды проведут первые матчи второго раунда: "Динамо" в гостях сыграет с "Габалой", и это должен быть невероятно интересный матч, а "Чихура" на выезде попытается навязать борьбу "Абердину".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина
На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, сообщил правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено в 10:39
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В центральной Португалии бушуют лесные пожары
Около 1800 пожарных вели борьбу за сдерживание пожаров в центральной Португалии.
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Шнуров обвинил Собчак в нечестности
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обвинил телеведущую Ксению Собчак в использовании гострайтера, который якобы помогал журналистке в стихотворном баттле.
Обновлено 19 июля в 11:49
Политика
Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство
Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими
Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.
Обновлено в 08:26
Игры
Спустя шесть лет Beyond: Two Souls добралась до РС — игра уже доступна в Epic Games Store
Пока оба тайтла, как и «Детройт» чуть позже, на РС будут доступны только в Epic Games Store, но позже доберутся и до других площадок вроде Steam.
Обновлено в 10:35
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Авто
Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ
Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.
Обновлено в 06:22
Политика
Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест
Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 08:18
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей
Для хоккеистов КХЛ утвердили дресс-код
В соответствии с правками в регламенте КХЛ все хоккеисты с сезона-2019/20 должны соблюдать новые правила.
Обновлено в 07:44
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть
В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено в 09:47
Авто
Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью
Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07