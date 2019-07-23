В Лиге Европе уже на этой неделе, 25 июля, две грузинские команды проведут первые матчи второго раунда: "Динамо" в гостях сыграет с "Габалой", и это должен быть невероятно интересный матч, а "Чихура" на выезде попытается навязать борьбу "Абердину".

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