Грузинские футболисты устроили демарш против РоссииГазета.Ru 07:41

с чего всё началось

Три грузинских футбольных клуба появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках, передает Грузия Online. Уточняется, что речь идет о командах "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо".

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Общество Более 100 московских школ откроют тематические рестораны в сентябре Тематические рестораны с росписями на стенах и картинами появятся в сентябре еще в 34 школах столицы, их общее количество превысит 100.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Здоровье В Петербурге нашли революционный метод в борьбе с гепатитом C Ведь Петербург официально признан городом с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. У нас она составляет около 150 случаев на 100 тысяч населения.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Политика Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.

Общество Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на выборы в Верховную раду кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Путешествия Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Политика Миронов предложил ввести санкции против Грузии Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.

Игры Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.

Общество В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.

Политика Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.

Армия и оружие Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Футбол Панову обидно, что фанаты «Зенита» полюбили Дзюбу В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли.

Футбол Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.