Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против РоссииГазета.Ru 07:41
Три грузинских футбольных клуба появились на поле во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии в антироссийских футболках, передает Грузия Online. Уточняется, что речь идет о командах "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо".
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